«Миграция»: мэр Парижа пригрозила судебным иском за бездействие государства

Париж, , 08:30 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго объявила 7 мая, что предложит префекту два места, где можно будет разместить мигрантов, и пригрозила судебным иском за «бездействие государства», сообщает Le Figaro.

«Я написала префекту и предложила два варианта, где есть достаточно места», — заявила журналистам Анн Идальго, которая путешествовала по северу столицы Франции, где по меньшей мере 850 мигрантов живут в палатках.

Известно, что первый участок в 17 округе Парижа — это земля, принадлежащая частному владельцу, который готов предоставить её в течение двух лет для гуманитарного приема беженцев. Второй вариант — это здания, которые только что были приобретены в 12 округе.

Кроме того, мэр Парижа выразила сожаление, что не получила ответа на письмо, отправленное в конце апреля вместе с двенадцатью другими мэрами, министрам внутренних дел и жилищного строительства Франции с просьбой предоставить мигрантом дополнительные места.

«Вместе с другими мэрами мы изучаем возможность подать судебный иск из-за дефицита мест и «бездействия государства», — заверила Анн Идальго.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2019 года префект Парижа Иль-де-Франс Мишель Кадо объявил о создании нового центра приема для мигрантов и попросил город внести предложения по этому вопросу.

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