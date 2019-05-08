Среда, 8 Мая 2019 года
08:29:33 МСК

Израиль позволит Катару перевести в сектор Газа $30 млн

Политика

Станет ли этот шаг первым на пути к урегулированию конфликта?

Тель-Авив, Израиль, 8 мая 2019, 07:54 — REGNUM  Власти Израиля позволят предоставить сектору Газу финансовую помощь из Катара в размере $30 млн в рамках соглашения о прекращении огня с представителями ХАМАС, сообщает 8 мая Anadolu Ajansi.

Ранее, в ноябре 2018 года, ХАМАС и Израиль подписали соглашение о перемирии, включающее в себя материальную помощь оккупированным территориям в размере $50 млн. С тех пор в регион было переведено лишь $20 млн. Тель-Авив позволил отправить остальные средства.

Напомним, в минувшие выходные между правящей в Палестине партией ХАМАС и Израилем разгорелся очередной конфликт, жертвами которого стали десятки человек, включая женщин и детей.

Стороны сумели сесть за стол переговоров и в понедельник, 6 мая, достигли договоренностей о прекращении насилия, подробные условия соглашения пока неизвестны.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция готова оказывать помощь сектору Газа в течение всего месяца Рамадана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить