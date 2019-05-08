Израиль позволит Катару перевести в сектор Газа $30 млн

Тель-Авив, Израиль, , 07:54 — REGNUM Власти Израиля позволят предоставить сектору Газу финансовую помощь из Катара в размере $30 млн в рамках соглашения о прекращении огня с представителями ХАМАС, сообщает 8 мая Anadolu Ajansi.

Ранее, в ноябре 2018 года, ХАМАС и Израиль подписали соглашение о перемирии, включающее в себя материальную помощь оккупированным территориям в размере $50 млн. С тех пор в регион было переведено лишь $20 млн. Тель-Авив позволил отправить остальные средства.

Напомним, в минувшие выходные между правящей в Палестине партией ХАМАС и Израилем разгорелся очередной конфликт, жертвами которого стали десятки человек, включая женщин и детей.

Стороны сумели сесть за стол переговоров и в понедельник, 6 мая, достигли договоренностей о прекращении насилия, подробные условия соглашения пока неизвестны.

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