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«Хотим, чтобы Иран соблюдал ядерное соглашение» — Елисейский дворец

Политика

Европейские страны могут вернуться к механизму санкций против Ирана

Париж, 8 мая 2019, 07:51 — REGNUM  Европейские государства, подписавшие соглашение 2015 года по иранской ядерной программе, оставляют за собой право запустить механизм возврата к санкциям, если Тегеран решит «испортить» соглашение, сообщили в Елисейском дворце.

Ожидается, что в среду, 8 мая, МИД Ирана проинформирует других участников о своем решении «сократить» свои обязательства в рамках этого соглашения в ответ на односторонний выход США из соглашения, объявленного 8 мая 2018 года президентом Дональдом Трампом.

В Елисейском дворце отметили, что Франция, не хочет, чтобы эти односторонние действия представляли собой «нарушение ядерного соглашения».

«На данном этапе ожидается коллективная европейская реакция в соответствии с тем, что будет в декларации Тегерана», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

«Мы не хотим заходить так далеко, как санкции, и мы хотим, чтобы Иран соблюдал ядерное соглашение, это послание, которое мы направили Тегерану и Вашингтону», — заявил источник из Елисейского дворца, пожелавший остаться анонимным.

Напомним, соглашение, подписанное в июле 2015 года Ираном, Россией, Китаем, Германией, Францией, Великобританией и США, предусматривает механизм урегулирования споров, который может привести к автоматическому возвращению к санкциям Совета Безопасности ООН против Ирана.

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Ядерная программа Ирана
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