Среда, 8 Мая 2019 года
08:19:04 МСК

В Бразилии либерализовали закон о хранении оружия

Политика

Новый указ президента упрощает ввоз и распространение оружия и боеприпасов

В Бразилии либерализовали закон о хранении оружия
Оружие

Бразилиа, 8 мая 2019, 07:42 — REGNUM  7 мая президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ о либерализации закона об оружии, передает немецкий канал n-tv.

Теперь владельцам оружия в Бразилии можно закупать до 5 тыс. патронов в год. Ранее их количество было ограничено до 50. Кроме того, новый указ упрощает ввоз и распространение оружия в стране.

«Этот указ — не проект общественной безопасности. На наш взгляд, он представляет собой нечто большее. Он дает людям индивидуальное право носить оружие, если они соблюдают требования», — сказал президент.

Вскоре после своей инаугурации в январе 2019 года Болсонару разрешил бразильцам приобретать до 4 единиц огнестрельного оружия и хранить его дома или на рабочем месте. Цель либерализации закона об оружии — повысить безопасность граждан, однако критики опасаются противоположного эффекта.

Бразилия принадлежит к числу стран с самым высоким уровнем насилия. В 2018 году здесь произошло более 51 тыс. убийств.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика стран Латинской Америки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить