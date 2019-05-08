В Бразилии либерализовали закон о хранении оружия

Бразилиа, , 07:42 — REGNUM 7 мая президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ о либерализации закона об оружии, передает немецкий канал n-tv.

Теперь владельцам оружия в Бразилии можно закупать до 5 тыс. патронов в год. Ранее их количество было ограничено до 50. Кроме того, новый указ упрощает ввоз и распространение оружия в стране.

«Этот указ — не проект общественной безопасности. На наш взгляд, он представляет собой нечто большее. Он дает людям индивидуальное право носить оружие, если они соблюдают требования», — сказал президент.

Вскоре после своей инаугурации в январе 2019 года Болсонару разрешил бразильцам приобретать до 4 единиц огнестрельного оружия и хранить его дома или на рабочем месте. Цель либерализации закона об оружии — повысить безопасность граждан, однако критики опасаются противоположного эффекта.

Бразилия принадлежит к числу стран с самым высоким уровнем насилия. В 2018 году здесь произошло более 51 тыс. убийств.