Путину доложат о результатах выполнения нацпроектов

Москва, 8 мая 2019, 07:36 — REGNUM Сегодня, 8 мая, состоится заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Проведёт его президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
Члены правительства, полпреды президента в федеральных округах, руководители общественных организаций и крупных компаний, губернаторы обсудят актуальные проблемы.
О результатах выполнения национальных проектов доложат заместители председателя правительства РФ Антон Силуанов, Ольга Голодец, Максим Акимов и Юрий Борисов.
Читайте также: Путин поручил доработать механизм доведения денег регионам на нацпроекты
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что основная работа по выполнению национальных проектов ляжет на регионы России, ее законодательную и исполнительную власти.
Подроблее: Путину важен результат работы по улучшению жизни в России, а не ее оценки