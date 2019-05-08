Путину доложат о результатах выполнения нацпроектов

Москва, , 07:36 — REGNUM Сегодня, 8 мая, состоится заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Проведёт его президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Члены правительства, полпреды президента в федеральных округах, руководители общественных организаций и крупных компаний, губернаторы обсудят актуальные проблемы.

О результатах выполнения национальных проектов доложат заместители председателя правительства РФ Антон Силуанов, Ольга Голодец, Максим Акимов и Юрий Борисов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что основная работа по выполнению национальных проектов ляжет на регионы России, ее законодательную и исполнительную власти.

Подроблее: Путину важен результат работы по улучшению жизни в России, а не ее оценки