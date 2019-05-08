В Иракском Курдистане откроется представительство МИД Ирака

Багдад, , 07:32 — REGNUM В Иракском Курдистане начнет работу представительство министерства иностранных дел Ирака. Об этом в интервью BasNews 8 мая сообщил законодатель иракского парламента Мутанна Амин.

«Мы надеемся, что представительство будет открыто в самое ближайшее время, так как это принесет пользу жителям Иракского Курдистана, а также людям, проживающим в суннитских районах», — подчеркнул политик.

Представительство будет открыто в городе Сулеймании, политическом центре Патриотического союз Курдистана, представители которого назначаются на должность президента Ирака.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани провел переговоры с консулом ОАЭ