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В Иракском Курдистане откроется представительство МИД Ирака

Политика

Примечательно, что дипломатическое ведомство начнет работу не в Эрбиле – столице курдской автономии – а в Сулеймании

Багдад, 8 мая 2019, 07:32 — REGNUM  В Иракском Курдистане начнет работу представительство министерства иностранных дел Ирака. Об этом в интервью BasNews 8 мая сообщил законодатель иракского парламента Мутанна Амин.

«Мы надеемся, что представительство будет открыто в самое ближайшее время, так как это принесет пользу жителям Иракского Курдистана, а также людям, проживающим в суннитских районах», — подчеркнул политик.

Представительство будет открыто в городе Сулеймании, политическом центре Патриотического союз Курдистана, представители которого назначаются на должность президента Ирака.

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