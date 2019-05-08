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Иркутск собирается митинговать против института «сити-менеджера»

Политика

Жители столицы Приангарья хотят выбирать мэра посредством прямых выборов

Иркутск, 8 мая 2019, 07:30 — REGNUM  В Иркутске сегодня вечером, 8 мая, состоится санкционированный администрацией города митинг противников института «сити-менеджера». Как сообщает ИА «ИрСити», акция будут проходить с 16 до 18:00 местного времени на проспекте Ленина, 14Б. Заявлено участие 200 человек.

Напомним, попытки вернуть прямые выборы мэра Иркутска, отменённые ещё в 2015 году, предпринимались неоднократно.

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26 апреля 2019 года, вопреки намерению главы Приангарья Сергея Левченко, депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли в первом чтении проект закона, предлагающий избрание по итогам конкурса. За законопроект о возвращении прямых выборов мэра Иркутска проголосовали 19 депутатов, за предложение о конкурсном отборе на пост мэра — 27.

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