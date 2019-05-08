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В Крыму рассказали о состоянии оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

Политика

Истребители пришли в полную негодность

Севастополь, 8 мая 2019, 07:18 — REGNUM  Украинские истребители МиГ-29, оставшиеся на авиабазе Бельбек в Крыму, находятся в неудовлетворительном состоянии, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Истребители МиГ-29 ВВС Украины, находящиеся на территории авиабазы Бельбек, пришли в полную негодность, сегодня они представляют собой жалкое зрелище», — сказал депутат.

По его словам, около десяти украинских истребителей не обслуживилась с 2014 года, сейчас обеспечивается только охрана и пожаробезопасность техники. При этом данные самолеты уже непригодны для использования в российской армии и невыгодны для ремонта, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что истребительный авиаполк 4-й армии ВВС и ПВО, вооруженный самолетами Су-27СМ и Су-30М2, будет переброшен на крымскую авиабазу Бельбек.

Читайте также: Минобороны: в Крым передислоцируют более десяти истребителей Су-27 и Су-30

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Военно-промышленный комплекс
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