Севастополь, , 07:18 — REGNUM Украинские истребители МиГ-29, оставшиеся на авиабазе Бельбек в Крыму, находятся в неудовлетворительном состоянии, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Истребители МиГ-29 ВВС Украины, находящиеся на территории авиабазы Бельбек, пришли в полную негодность, сегодня они представляют собой жалкое зрелище», — сказал депутат.

По его словам, около десяти украинских истребителей не обслуживилась с 2014 года, сейчас обеспечивается только охрана и пожаробезопасность техники. При этом данные самолеты уже непригодны для использования в российской армии и невыгодны для ремонта, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что истребительный авиаполк 4-й армии ВВС и ПВО, вооруженный самолетами Су-27СМ и Су-30М2, будет переброшен на крымскую авиабазу Бельбек.

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