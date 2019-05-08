Париж, Франция, , 07:22 — REGNUM

Восемь стран Европейского союза (ЕС), включая Францию, Испанию и Бельгию, выступили с совместным призывом «действовать сейчас» против глобального потепления в преддверии саммита ЕС в Румынии, сообщили в Елисейском дворце.

«Ввиду своей фундаментальной важности для будущего Европейского союза (ЕС), борьба с изменением климата должна стать краеугольным камнем европейской стратегической повестки дня на период 2019—2024 годов», — говорится в тексте документа, подписанного Бельгией, Данией, Испанией, Францией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией и Швецией.

Стало известно, что этот текст был разослан всем странам-членам ЕС в надежде, что «другие подпишут его до или после саммита в Румынии».

«Европейские лидеры должны действовать сейчас, чтобы переход к климатически нейтральному обществу был справедливым и социально сбалансированным для всех», — призывает текст документа.

Издание отмечает, что крайне важно перенаправить финансовые потоки, как государственные, так и частные, на климатические действия, так как по меньшей мере 25% расходов в европейском бюджете направлено на проекты, предназначенные для борьбы с изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 200 мэров европейских городов призвали лидеров Европейского союза сократить вредные выбросы в атмосферу к 2050 году.