Париж, Франция, 8 мая 2019, 07:22 — REGNUM
Восемь стран Европейского союза (ЕС), включая Францию, Испанию и Бельгию, выступили с совместным призывом «действовать сейчас» против глобального потепления в преддверии саммита ЕС в Румынии, сообщили в Елисейском дворце.
«Ввиду своей фундаментальной важности для будущего Европейского союза (ЕС), борьба с изменением климата должна стать краеугольным камнем европейской стратегической повестки дня на период 2019—2024 годов», — говорится в тексте документа, подписанного Бельгией, Данией, Испанией, Францией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией и Швецией.
Стало известно, что этот текст был разослан всем странам-членам ЕС в надежде, что «другие подпишут его до или после саммита в Румынии».
«Европейские лидеры должны действовать сейчас, чтобы переход к климатически нейтральному обществу был справедливым и социально сбалансированным для всех», — призывает текст документа.
Издание отмечает, что крайне важно перенаправить финансовые потоки, как государственные, так и частные, на климатические действия, так как по меньшей мере 25% расходов в европейском бюджете направлено на проекты, предназначенные для борьбы с изменением климата.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 200 мэров европейских городов призвали лидеров Европейского союза сократить вредные выбросы в атмосферу к 2050 году.