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American Conservative: нужно избавиться от Болтона, пока еще не поздно

Политика

Нет никаких сомнений в том, что нынешний советник по национальной безопасности США должен покинуть свой пост

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American Conservative: нужно избавиться от Болтона, пока еще не поздно
Иван Шилов © ИА REGNUM
Джон Болтон

Максим Исаев, 8 мая 2019, 08:41 — REGNUM  

У некоторых есть вполне понятное желание того, чтобы во внешней политике президент США Дональд Трамп и советник по национальной безопасности США Джон Болтон заняли резко противоположные позиции, но я не понимаю, почему они считают, что именно так оно и будет? Например, бывший посол США в Ираке Кристофер Хилл утверждает нечто подобное: «Президент настроен решительно против военных действий где бы то ни было, а Болтон, наоборот, решительно настроен в пользу военных действий, поэтому администрация не может выработать единую позицию». Если позиции Трампа и Болтона действительно так сильно расходятся, то непонятно, почему Болтону по-прежнему разрешают свободно контролировать внешнюю политику США, пишет Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.

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Или можно встретить ещё такую точку зрения. «Джон Болтон планирует начать войну с Ираном, о которой он всегда мечтал, или он оказался на грани увольнения? За последние несколько дней советник Трампа по национальной безопасности сделал ряд заявлений в отношении Ирана и Венесуэлы, которые обычно делают в рамках подготовки к военной кампании. И всё же босс Болтона, похоже, не собирается ему подыгрывать», — написал в своей статье корреспондент газеты The Washington Post Джейсон Резаян.

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Джон Болтон
DonkeyHotey
Джон Болтон

Однако «не подыгрывающий» Трамп послушно дал Болтону и другим сторонникам жёсткой линии в отношении Ирана практически всё, о чём они просили. Трамп пошёл гораздо дальше, чем кто-либо из его предшественников, заложив основу для военного конфликта с Ираном. При этом многие уверены в том, что Трамп не отдаст приказа о нанесении удара, потому что он не такой, как предыдущие президенты, и выступает против интервенций. Но все доказательства свидетельствуют об обратном.

Считается, что Трамп не станет развязывать многолетнюю, чрезвычайно дорогостоящую войну, которая может подтолкнуть экономику к рецессии. Но каждый американский президент, развязавший незаконную войну, считал, что военный конфликт продлится недолго и не вызовет серьёзных затруднений. Конечно, никто не станет делать выбор в пользу многолетней кровопролитной войны. Однако каждый раз происходит одно и то же: абсурдно оптимистичные ожидания сторонников жёсткой линии разбиваются о гранит реальности. Но политические лидеры продолжают верить в то, что уж на этот раз всё пойдёт совсем по-другому. Наступит момент, когда Болтон скажет Трампу, что нападение на Иран (или Венесуэлу) — это единственный способ «победить», и Трамп, вероятно, прислушается к совету Болтона, так же как и прежде.

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Нет никаких сомнений в том, что нынешний советник по национальной безопасности США должен покинуть свой пост. Даже если вы не являетесь противником администрации Трампа, то, как именно действовал Болтон в течение последнего года, должно вызвать у вас недовольство. Болтон решил открыто саботировать политику американской администрации, поскольку она его не устраивает, он сопротивлялся исполнению решений, которые ему не нравились, а также выворачивал наизнанку политику Белого дома, притворяясь, что он исполняет приказ Трампа. Руководство Болтона политическим процессом может привести к блокированию тех взглядов и той информации, которая не соответствует его собственной повестке дня, поэтому эта информация может просто не дойти до главы Белого дома.

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Джон Болтон, Маук Помпео, Дональд Трамп, Майк Пенс
Иллюстрация: U.S. Department of State
Джон Болтон, Маук Помпео, Дональд Трамп, Майк Пенс

Однако Трамп мало или совсем не обращал внимания на всё это. Пока на публике Болтон остаётся лояльным политике Трампа и поддерживает его решения, его должности, вероятно, ничего не угрожает. Если Болтон всё же воплотит в реальности своё давнее желание, и Соединённые Штаты начнут войну с Ираном, он, возможно, лишится своей должности, но дороги назад уже не будет. Вместо того, чтобы ждать, когда президент США вышвырнет за борт своего советника по национальной безопасности, Конгресс и американская общественность должны чётко дать понять, что война с Ираном или Венесуэлой является абсолютно недопустимой. Трамп должен понять, что он рискует лишиться своего президентского поста, если решится пойти по военному пути в отношении указанных стран.

regnum author Максим Исаев
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Противостояние Ирана и США
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