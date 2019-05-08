Королям Испании поставили не тот гимн на форуме в Италии

Неаполь, Италия, , 06:09 — REGNUM Ошибка произошла во время форума Cotec Europa в городе Неаполе (Италия), на которой присутствовали испанские короли — Филипп VI и его отец Хуан Карлос I, сообщает EFE.

Во время церемонии был включен гимн с вариантом текста, написанным Хосе Мария Пеман в 1928 году по поручению диктатора Мигеля Примо де Риверы.

Гимн прозвучал в оперном театре Сан-Карло. Также прозвучали гимны Италии и Португалии, поскольку на мероприятии присутствовали итальянский президент Серджо Маттарелла и его коллега из Португалии Марселу Ребелу.

За то, что прозвучал гимн со словами, написанными во времена диктатуры, Маттарелла принёс монархам извинения.