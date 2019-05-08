США раскрыли планы Ирана, у регионов РФ проблемы с мусором: Радио REGNUM

Москва, 8 мая 2019, 08:00 — REGNUM
- Президент Шри-Ланки заявил о безопасности страны;
- США подозревают, что Иран перевозит баллистические ракеты по морю;
- Глава администрации Ющенко помог Зеленскому;
- Новые правила признания человека инвалидом утвердят в России;
- В регионах России грубо нарушают технологию захоронения отходов.
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