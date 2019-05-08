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Президент Шри-Ланки заявил, что в стране теперь безопасно

Политика

Почти все подозреваемые в причастности к терактам задержаны

Президент Шри-Ланки заявил, что в стране теперь безопасно
Иллюстрация: Defence.lk
Солдат армии Шри-Ланки

Шри-Джаяварденепура-Котте, 8 мая 2019, 04:30 — REGNUM  Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что в стране в настоящее время обеспечена безопасность. Об этом глава государства заявил в интервью агентству Associated Press.

Он также заявил, что почти все подозреваемые в причастности к терактам задержаны. По словам Сирисены, на свободе пока остаются один-два человека, которые могли быть причастными к совершению терактов, однако в скором времени их планируют арестовать.

«Страна прямо сейчас находится в безопасности», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля на Шри-Ланке произошла серия террористических атак. 21 и 22 апреля в трех церквях и четырех отелях страны прогремели девять взрывов. В результате терактов погибли 253 человека, около 500 получили ранения.

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