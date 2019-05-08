Среда, 8 Мая 2019 года
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США заподозрили Иран в перевозке баллистических ракет по морю

Политика

Пентагон не исключает, что с помощью этих ракет Иран попытается напасть на американские войска

США заподозрили Иран в перевозке баллистических ракет по морю
Sludge G
Иранский корабль

Вашингтон, 8 мая 2019, 04:14 — REGNUM  США подозревают Иран в переброске баллистических ракет малой дальности на кораблях, находящихся в Персидском заливе, передает телеканал CNN.

По данным телеканала, американские власти получили разведывательную информацию, согласно которой Иран перебрасывает баллистические ракеты на борту кораблей в Персидском заливе. Также сообщается, что Соединенные Штаты располагают данными, что Иран якобы планирует нанести удар по американской армии на Ближнем Востоке. В связи с этим Пентагон рассматривает возможность отправки средств ПВО в регион.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон заявил об отправке на Ближний Восток авианосца и группы бомбардировщиков, чтобы оказать давление на Иран. Сообщалось, что якобы Иран готовит нападение на военнослужащих армии США в Персидском заливе.

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Противостояние Ирана и США
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