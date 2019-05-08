Тегеран, Иран, , 03:51 — REGNUM

Участие Ирана в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) будет продолжено, хотя Тегеран при этом откажется от ряда условий, которые ранее взялся выполнять, передает Al Jazeera.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, диктату Вашингтона по СВПД не смогли противостоять ни Европейский союз, ни мировое сообщество в целом.

Напомним, США вышли из СВПД, который также называют «ядерной сделкой с Ираном». При этом остальные участники договора — Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия — сохранили своё участие в нём.