Дёмушкин объявил, что стал чиновником в Барвихе

Барвиха, Московская область, , 03:30 — REGNUM Националист Дмитрий Дёмушкин стал заместителем главы администрации сельского поселения Барвихинское (Московская область), передает РБК.

По словам Дёмушкина, к своим обязанностям он приступит 8 мая. Он пояснил, что будет работать заместителем по культуре, спорту и экономическому блоку.

«Уже завтра в десять утра еду на совещание, планируем заняться сносом забора местного олигарха, — сказал Дёмушкин. — Друзья смеются, что сразу с зоны на работу пошёл».

Уточняется, что Дёмушкин предоставил копию проекта распоряжения о его назначении на должность, но без печати и подписи. На пост его должен назначить А.Г. Ходырев, и.о. главы администрации Барвихи.

Напомним, в конце февраля Дёмушкин был досрочно (на 15 суток раньше) освобождён из исправительной колонии №2 после частичной декриминализация части 1 статьи 282 УК РФ. Наказание он отбывал по обвинению в экстремизме.

Читайте ранее в этом сюжете: Националиста Демушкина снова вызвали в полицию — СМИ