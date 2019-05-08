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Дёмушкин объявил, что стал чиновником в Барвихе

Политика

«Сразу с зоны на работу пошёл»

Барвиха, Московская область, 8 мая 2019, 03:30 — REGNUM  Националист Дмитрий Дёмушкин стал заместителем главы администрации сельского поселения Барвихинское (Московская область), передает РБК.

По словам Дёмушкина, к своим обязанностям он приступит 8 мая. Он пояснил, что будет работать заместителем по культуре, спорту и экономическому блоку.

«Уже завтра в десять утра еду на совещание, планируем заняться сносом забора местного олигарха, — сказал Дёмушкин. — Друзья смеются, что сразу с зоны на работу пошёл».

Уточняется, что Дёмушкин предоставил копию проекта распоряжения о его назначении на должность, но без печати и подписи. На пост его должен назначить А.Г. Ходырев, и.о. главы администрации Барвихи.

Напомним, в конце февраля Дёмушкин был досрочно (на 15 суток раньше) освобождён из исправительной колонии №2 после частичной декриминализация части 1 статьи 282 УК РФ. Наказание он отбывал по обвинению в экстремизме.

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