Помпео проконсультировал власти Ирака по «иранской угрозе»

Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео посетил столицу Ирака Багдад, где провел встречу с премьер-министром станы, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что основной темой для разговора была угроза безопасности Соединенных Штатов со стороны Ирана. Помпео подчеркнул, что угроза в регионе со стороны Ирана якобы возрастает, в связи с чем необходимы меры по защите американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

«Мы обсуждали важность для Ирака обеспечить защиту американцев в своей стране», — заявил Помпео по итогам встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны США заявило об отправке авианосца и группы бомбардировщиков на Ближний Восток, чтобы усилить давление на Иран. Согласно сообщению Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), Иран якобы готовит нападение на американских военнослужащих, находящихся в регионе.

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