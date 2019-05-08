Помпео вместо поездки в Германию провел телефонные переговоры

Берлин, , 02:58 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой немецкого МИД Хайко Маасом вместо ранее запланированного визита в Германию, сообщает пресс-служба МИД ФРГ.

Сообщается, что в ходе переговоров Помпео высказал сожаление, что ему пришлось отменить свой визит в Германию. Также Помпео и Маас обсудили новую дату визита американского госсекретаря в ФРГ. В пресс-службе немецкого МИД подчеркнули, что в ведомстве отнеслись с полным пониманием к отмене поездки.

Ранее Помпео намеревался посетить Германию, где у него были запланированы встречи с главой немецкого МИД, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Предполагалось, что в ходе переговоров стороны обсудят отношения Запада и России, а также ситуацию на Украине и в Венесуэле.