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Помпео вместо поездки в Германию провел телефонные переговоры

Политика

В пресс-службе немецкого МИД подчеркнули, что в ведомстве отнеслись с полным пониманием к отмене поездки

Берлин, 8 мая 2019, 02:58 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой немецкого МИД Хайко Маасом вместо ранее запланированного визита в Германию, сообщает пресс-служба МИД ФРГ.

Сообщается, что в ходе переговоров Помпео высказал сожаление, что ему пришлось отменить свой визит в Германию. Также Помпео и Маас обсудили новую дату визита американского госсекретаря в ФРГ. В пресс-службе немецкого МИД подчеркнули, что в ведомстве отнеслись с полным пониманием к отмене поездки.

Ранее Помпео намеревался посетить Германию, где у него были запланированы встречи с главой немецкого МИД, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Предполагалось, что в ходе переговоров стороны обсудят отношения Запада и России, а также ситуацию на Украине и в Венесуэле.

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Внешняя политика США
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