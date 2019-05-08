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Опубликованы фронтовые снимки полководцев Победы

Политика

На сайте Минобороны РФ появилась новая страница «Полководцы победы: фото с фронта»

Москва, 8 мая 2019, 02:40 — REGNUM  Уникальные фотографии с фронта легендарных полководцев Великой Отечественной войны опубликовал сайт Минобороны РФ.

На сайте ведомства появилась новая страница «Полководцы победы: фото с фронта».

Здесь можно увидеть уникальные фронтовые фотографии советских полководцев, в том числе маршала, Героя Советского Союза Сергея Семёновича Бирюзова, маршала, дважды Героя Советского Союза Александра Михайловича Василевского, генерала армии, Героя Советского Союза Николая Фёдоровича Ватутина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии советских полководцев на парадах.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ публикует уникальные фото полководцев Великой Победы

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