Суд в Венесуэле обвинил оппозиционных депутатов в измене родине

Каракас, , 02:32 — REGNUM Верховный суд Венесуэлы начал расследование в отношении семи депутатов Национальной ассамблеи, находящейся под контролем оппозиционных сил, по делу о предательстве родины, сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что расследование начато в отношении Энри Рамоса, Луисе Флоридо, Марианеле Магальянеса, Хосе Симона Кальсадильи, Андреса Дельгадо Веласкеса, Америго де Грации и Ричарда Бланко Дельгадо. Подчеркивается, что депутатов подозревают в предательстве родины, причастности к заговору и подстрекательствах к восстанию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Венесуэлы запросила 18 ордеров на арест подозреваемых в организации беспорядков в стране 30 апреля. Согласно данным генпрокуратуры, у ведомства уже имеются неопровержимые доказательства их причастности к преступлениям.