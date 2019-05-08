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Суд в Венесуэле обвинил оппозиционных депутатов в измене родине

Политика

Их также обвиняют в подстрекательстве к восстанию

Каракас, 8 мая 2019, 02:32 — REGNUM  Верховный суд Венесуэлы начал расследование в отношении семи депутатов Национальной ассамблеи, находящейся под контролем оппозиционных сил, по делу о предательстве родины, сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что расследование начато в отношении Энри Рамоса, Луисе Флоридо, Марианеле Магальянеса, Хосе Симона Кальсадильи, Андреса Дельгадо Веласкеса, Америго де Грации и Ричарда Бланко Дельгадо. Подчеркивается, что депутатов подозревают в предательстве родины, причастности к заговору и подстрекательствах к восстанию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Венесуэлы запросила 18 ордеров на арест подозреваемых в организации беспорядков в стране 30 апреля. Согласно данным генпрокуратуры, у ведомства уже имеются неопровержимые доказательства их причастности к преступлениям.

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Политический кризис в Венесуэле
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