Лондон, Великобритания, , 02:25 — REGNUM

Более 57 человек были убиты в результате ухудшения ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает пресс-служба МИД Великобритании.

Глава британского МИД Джереми Хант в своем заявлении обвинил Россию и законные власти Сирии в эскалации обстановки:

«Я очень обеспокоен эскалацией военных действий, предпринимаемых Россией и сирийским режимом (законная власть в Сирии — прим. ИА REGNUM ) в Идлибе».

По данным МИД Великобритании, за последние несколько дней в провинции Идлиб погибли более 57 мирных жителей, а еще 150 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. По мнению британского внешнеполитического ведомства, происходящее в провинции якобы нарушает соглашение о прекращении огня.

Как сообщало ИА REGNUM, наступление Сирийской арабской армии в районе демилитаризованной зоны в Идлибе началось утром 6 мая. 7 мая в ходе военной операции российские Воздушно-космические силы нанесли массивные удары по позициям террористов.