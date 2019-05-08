Киев, Украина, , 01:58 — REGNUM

Возвращение на Украину планирует олигарх Игорь Коломойский, сообщает Bihus.Info.

В своём интервью украинский олигарх пояснил, что до сих пор не приезжал в страну, опасаясь, что его просто не выпустят обратно. Теперь же, когда на Украине будет новый президент, он может вернуться — после инаугурации:

«Я хочу, чтобы записали мое возвращение уже [избранному президенту Украины Владимиру] Зеленскому».

Напомним, Коломойским были поданы пять новых исков против украинского нацбанка Украины, чтобы добиться признания незаконной национализации «Приватбанка», который раньше принадлежал ему. Национализация «Приватбанка» была признана незаконной окружным судом Киева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая стало известно, что апелляционный суд Киева отклонил просьбу нацбанка Украины о снятии ареста с активов компаний, принадлежащих связанных с Коломойским лицам.