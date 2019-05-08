К Венесуэле будет направлен американский плавучий госпиталь

Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Госпатильный корабль намерены направить к берегам Венесуэлы власти Соединённых Штатов, сообщает Reuters.

Источники агентства не уточнили, где именно остановится судно. Акция позиционируется как помощь охваченной кризисом Венесуэле.

Напомним, предыдущая «помощь» Вашингтона венесуэльцам заключалась в отправке в страну гуманитарного груза, что было расценено Каракасом как провокация.

Всё это происходит на фоне активной поддержки Штатами проамериканской оппозиции, которая прикладывает усилия для отстранения от власти законного действующего президента Николаса Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая американский вице-президент Майк Пенс призвал венесуэльских военных переходить на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

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