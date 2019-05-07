Захвативший заложников в Тулузе оказался участником акций «жёлтых жилетов»

Бланьяк, Франция, , 23:52 — REGNUM Молодой человек, захвативший заложников в магазине в пригороде Тулузы, неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Об этом сообщил прокурор Тулузы Доминик Альзеари в эфире BFM TV.

По его словам, подозреваемый уже несколько раз задерживался стражами порядка в связи с делами о кражах и актах насилия, в том числе в отношении сотрудников полиции, а также за участие в массовых беспорядках в составе групп во время акций протеста «жёлтых жилетов».

Несмотря на большое количество задержаний, молодой человек не заносился в список потенциально опасных преступников и не находился на контроле у правоохранительных органов, отметил Альзеари.

Телеканал уточняет, что захвативший заложников объявил себя представителем «вооружённого крыла «жёлтых жилетов» в Тулузе», однако до настоящего времени неизвестно, в чём именно заключаются его требования.

Как передавало ИА REGNUM, вооружённый 17-летний молодой человек захватил в заложники четырёх человек в табачном магазине в городе Бланьяк. В ходе противостояния он дважды открыл огонь в сторону полиции, чтобы оттестнить оцепление. Позднее преступник согласился отпустить захваченных им женщин, но сам забаррикадировался в здании. До настоящего времени с ним ведутся переговоры.

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