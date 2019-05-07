Луценко оправдывает Порошенко за неявку на допрос в Генпрокуратуру

Киев, , 22:16 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко оправдал неявку действующего президента страны Петра Порошенко на допрос по делу о расстрелах на Евромайдане в 2014 году тем, что у главы государства много неотложных дел. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 7 мая.

«Он готов это сделать в любой день, начиная с сегодняшнего, но в то время, когда у него нет официальных мероприятий», — сказал Луценко, отвечая на вопрос, почему Порошенко вновь не явился на допрос. который был назначен на сегодня.

При этом Луценко раскритиковал саму идею вызвать на допрос действующего главу государства. По мнению генерального прокурора, попытка начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры (ГПУ) Сергея Горбатюка организовать допрос Порошенко вызвана вовсе не желанием Горбатюка выяснить истину, а лишь попытка отыграться на Порошенко за ту критику, что он высказывал в адрес главы управления.

Горбатюк, по мнению Луценко, кормит свое эго, а не добивается справедливости.