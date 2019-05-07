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Палестина призывает Россию, ЕС и ООН противостоять «мирному плану» США

Политика

Страны мира должны обеспечить исполнение «глобального консенсуса» о двух независимых государствах

Нью-Йорк, США, 7 мая 2019, 21:40 — REGNUM  Палестина надеется на помощь ООН, Евросоюза и России в переговорах по ближневосточному урегулированию — в противовес «мирному плану» США, 7 мая передает агентство Associated Press.

По словам представителя Палестины в ООН Рияда Мансура, страны мира должны обеспечить исполнение «глобального консенсуса» о двух независимых государствах — израильском и палестинском.

Также Мансур призвал провести международную конференцию по Палестине, «чтобы увидеть путь для продвижения вперед».

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Ближневосточное урегулирование
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