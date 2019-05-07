Кто и зачем хоронит гражданскую авиацию России

Эдуард Биров, , 22:41 — REGNUM

Пока большинство жителей России молча скорбели по 41 погибшему в авиакатастрофе в Шереметьево и молились за жизни пассажиров, которых спасали в больницах, в соцсетях взахлёб куражились и поливали грязью первый российский самолёт, созданный после развала СССР.

К диванным экспертам и проплаченным троллям присоединились старые информационные киллеры типа Доренко и более молодые шакалята. Они в непонятном раже издевались над «Суперджетом 100», не просто перечислив действительно частые поломки и инциденты, но вытащив из сети все высказывания и слухи о якобы смертельных ошибках проектирования, о катастрофичных недостатках самолёта, его неэффективности и чуть ли не об обречённости не летать, а стоять в ангарах.

Вот типичный образчик такого интернет-творчества в исполнении Доренко, который будто под копирку был растиражирован анонимными аккаунтами и оппозиционными СМИ:

«Сухой Суперджет вполне себе хороший самолёт. Только что у него не всегда работает механизация крыла, у него шасси то работают, а то и не работают, конструктивная проблема с камерой сгорания, так что двигатели — слабое место этого чудесного самолёта в то время, когда он работает. Но эти самолёты очень много времени проводят в ремонте, а там двигатель вообще не нужен. В ангарах же стоят. И ещё у этого самолета плохо с электроникой, она не каждый раз работает. А в остальном, ну, гордость отечественного авиапрома».

И тут не просто обычное желание интернет-трупоедов поплясать на костях — здесь попытка похоронить наш многострадальный самолёт. Или даже заказ на это. Обугленный остов Sukhoi Superjet 100 по чьей-то задумке должен стать тем символом, эпитафией неудавшегося возрождения российской авиации. Более того, он должен вбить всем нам на долгие годы, что любая попытка возродить что-то отечественное бесперспективно, невозможно в принципе и обречено. Даже время не надо тратить — только курам на смех.

Такова истинная цель глумления над самолётом «Сухого». Доренко высказывает её якобы в виде шутки, но это лишь удобная обёртка, позволяющая не высказать истинное желание откровенно: «Зря мы, конечно, строим самолёты. Надо делать то, что у нас получается безошибочно хорошо: строить как можно больше церквей, создавать религиозные кафедры в вузах, бороться с гомосексуализмом, ненавидеть американцев, презирать украинцев и так далее… Зачем же мы теряем время на авиацию и космонавтику?».

Поток издевательских и откровенно злых комментариев о «заживо сгоревшем проекте Путина», о «жертвах модернизационного рывка в авиации» направлен на то, чтобы вдолбить простую и чудовищную мысль: русские, вы не способны создать и запустить ничего современного и высокотехнологичного — ни самолёты, ни ракеты, ни смартфон, ни даже мессенджер! Всё, что бы вы ни взялись сделать самостоятельно, падает и рушится! Всё будет разворовано или пропито! Забудьте об этом и даже не рыпайтесь!

В подтексте звучит следующая логика:

Зачем русским собственный самолёт? Летайте на надёжных «Боингах» и «Аэробасах». Зачем русским космос? Сначала сделайте везде нормальные туалеты вместо деревянных и постройте дороги. Ракеты пусть запускает Илон Маск.

И тут же — не нужен никакой Крымский мост или туннель на Сахалин, всё равно всё будет распилено! Отечественный автопром — это хлам. Хватит его поддерживать, ездите на иномарках.

Не проводите чемпионаты мира и Олимпиады — это пустая трата денег, Россия не заслуживает мировые фестивали и праздники. Не потакайте фантомным болям империи — забудьте о территориях, где живут русские.

Зачем вам суверенный интернет? Пользуйтесь тем, что дадут иностранные разработчики и владельцы серверов. Не создавайте систему межбанковских переводов, собственные биржи и рейтинговые агентства — пользуйтесь мировыми системами. Не вашего ума дело!

Даже не задумывайтесь о национальной идеологии — это смешные потуги. Расслабьтесь и будьте частью глобального мира.

Не трудно догадаться, что подобная логика, внушаемая через соцсети, призвана заставить русский народ не только отказаться от отечественных разработок в пользу иностранных, но шире — отказаться от суверенитета, от самостоятельного развития и созидания, от самой мысли о том, что русские способны делать что-то лучше других.

Зомбирование происходит постоянно и усиливается при любом поводе. Вспомните, с какой серьёзностью нас убеждали, что Крымский мост невозможно построить — в принципе и особенно из-за криворукости российских строителей. Мост в итоге построили, доделывают железнодорожный путь, но иррациональный поток грязи по-прежнему льётся на него — не с прежней силой, конечно, но уверяют, что мост вот-вот снесёт водой. То же самое говорилось про строительство газопроводов по Чёрному и Балтийскому морям, которые успешно проводятся в сложнейших условиях невероятными темпами.

Но это примеры удачных проектов, когда трупоеды остаются без подпитки. То ли дело когда случаются аварии и катастрофы, как с космическими ракетами или самолётами — тогда завыванию «экспертов» нет предела. Да, в таких случаях принято говорить «собаки лают, караван идёт», однако в информационном обществе шавки зачастую способны смутить участников каравана.

Создать жуткую атмосферу безнадёги, в которой достижения будут погребены под неудачами, и общий упадок веры в собственные силы передастся в том числе участникам больших проектов. А без веры даже высокий профессионализм не способен на настоящие прорывы.

«Суперджет 100» изначально стал одной из главных целей тех, кому любой успех России как кость в горле. Между тем, очевидно, что при всех его реальных недостатках этот самолёт важен как уникальный опыт, позволяющий восстановить навыки в чрезвычайно сложной отрасли.

В мире существует всего два крупных производителя-монополиста гражданских лайнеров, и даже Китай при всей его экономической мощи не стал пока третьим. Россия же, несмотря на все потери во времена «святых 90-х» и кураж «эффективных менеджеров» 2000-х, тем не менее, сумела поставить на крыло совершенно новый аппарат из композитных материалов.

Да, во многом из импортных комплектующих — однако процесс импортозамещения начат и должен быть завершён: в частности, российско-французский двигатель SaM146 необходимо заменить на отечественный. Да, судя по отзывам компетентных специалистов, требуется качественное улучшение обслуживания самолёта, а также доработка некоторых его элементов, прежде всего авионики. Не исключено, что в крайнем случае потребуется перезагрузить проект и создать, условно, «Суперджет 200», с учётом ошибок первой модели. Это нормальный технологический процесс.

Но опять же, это должны решать после детального расследования причин не только катастрофы в Шереметьево, но и всех последних инцидентов. По сути, необходим тотальный аудит всего проекта «Сухого» — от и до. Даже если в аварии признают виновными пилотов, такой аудит — желательно максимально открытый — должен похоронить тех, кто собирался похоронить «Суперджет», вернув пассажирам уверенность в этом аппарате.