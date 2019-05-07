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Порошенко сменил командующего Нацгвардией Украины

Политика

Подписаны соответствующие указы

Киев, 7 мая 2019, 21:03 — REGNUM  Пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко отправил в отставку командующего Национальной гвардией республики Юрия Аллерова. Соответствующий указ опубликован сегодня, 7 мая, на официальном сайте президента Украины.

«Освободить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины», — сказано в указе Порошенко.

Другим указом Порошенко назначил исполняющим обязанности командующего Нацгвардией Николая Балана.

При этом министерство внутренних дел Украины уточнило, что Балан был назначен на должность исполняющего обязанности по представлению главы МВД Арсена Авакова.

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Политическая жизнь Украины
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