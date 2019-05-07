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Слово и дело: Молдавия заморозила переговоры с ПМР, говоря об активизации

Политика

Кишинёв обсудил молдавско-приднестровское урегулирование с председательствующей в ОБСЕ Словакией

Братислава, 7 мая 2019, 20:48 — REGNUM  Необходимость активизации переговорного процесса по молдавско-приднестровскому урегулированию обсуждалась на прошедшей в Братиславе встрече главы МИД Молдавии Тудора Ульяновского с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком. Как передает ИА REGNUM, Ульяновский и Лайчак обменялись мнениями о нынешнем этапе урегулирования конфликта.

Лайчак подтвердил готовность Словакии как председательствующей в ОБСЕ страны «внести вклад в процесс приднестровского урегулирования».

Отметим, что именно Молдавия почти на полгода фактически заморозила прямой диалог с Приднестровьем — в ходе своей парламентской предвыборной кампании и в период по ее завершении. Как сообщил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, с момента последней его встречи с молдавским коллегой Кристиной Лесник прошло более пяти месяцев.

«На мой взгляд, это ненормальная ситуация, потому что мандат политического представителя стороны переговоров никак не зависит от каких-то внутренних политических процессов. Мы ведем диалог на уровне переписки, и в этой связи мне сложно понять, почему молдавские коллеги имеют мандат направлять нам письма, но не готовы обсуждать вопросы в режиме встреч на уровне команд политических представителей Приднестровья и Молдовы», — сказал в одном из недавних интервью приднестровский министр.

Министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский находится в Братиславе для участия во встрече глав МИД стран-участниц Вышеградской группы и «Восточного партнерства».

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Приднестровское урегулирование
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