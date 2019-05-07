Протестующие в Судане покрыли граффити все стены в центре Хартума

Хартум, , 20:27 — REGNUM Места проведения массовых митингов в центре Хартума за месяц превратились в выставку под открытым небом — все стены домов на улицах возле Министерства обороны Судана покрыты граффити, 7 мая передает агентство Reuters.

С начала апреля стены расписывали десятки уличных художников и простых демонстрантов. Теперь место «сидячих забастовок» украшает огромное количество граффити на политические темы.

«Я рисую для суданского народа. Искусство — это так же хорошо, как и революция», — считает автор многих граффити, уличный художник Рашид Дрэр.

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