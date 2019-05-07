Оппозиция Молдавии: что общего между Плахотнюком и Эрдоганом?

Кишинёв, , 20:22 — REGNUM «Диктаторские режимы, боясь прихода к власти демократической оппозиции, действуют одинаковыми методами», — заявил лидер молдавской оппозиционной партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе, комментируя отмену в Турции результатов выборов мэра Стамбула, передает ИА REGNUM.

Нэстасе, чью победу на выборах мэра Кишинёва летом прошлого года отменил молдавский суд, провёл параллели между этими событиями. В отмене итогов выборов в Кишинёве он обвинил лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка и его партнера — президента Игоря Додона.

С той же целью — «не допустить прихода к власти людей с новым мышлением» и «лишить граждан права выбора», — по его словам, действуют и власти Молдавии, и турецкие власти в лице президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который в последние годы тесно взаимодействует с молдавским руководством.

Как сообщало ИА REGNUM, высший избирательный совет Турции 6 мая отменил итоги выборов мэра Стамбула, где победу с незначительным перевесом одержал кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу. Новые выборы назначены на 23 июня.

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