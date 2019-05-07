В ЛНР открыты ещё 17 пунктов для приема заявлений на гражданство РФ

Луганск, , 20:11 — REGNUM В Луганской Народной Республике открыты 17 дополнительных пунктов приема заявление на получение гражданства Российской Федерации по упрощенной процедуре. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает Центр общественных связей Министерства внутренних дел ЛНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая в ЛНР отделение республиканской миграционной службы начало прием заявление от жителей Донбасса на получение российского гражданства по упрощенной схеме. В первый же день желающих подать заявление было очень много.

С сегодняшнего дня в ЛНР открыты 17 подразделений миграционной службы территориальных органов внутренних дел МВД республики, в которых также ведется прием заявлений на предоставление российского гражданство по упрощенной схеме.

Прием граждан проводится согласно графику работы подразделений миграционной службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям Донбасса, а также ряду других категорий граждан Украины российского гражданства по упрощенной схеме. Комментируя свой указ, Путин подчеркнул, что у него нет никакого желания создавать проблему Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе уже давно перешла всякие границы и требует немедленных мер.