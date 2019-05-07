Армия Хафтара захватила в плен лётчика из Португалии

Триполи, , 20:09 — REGNUM «Ливийская национальная армия» (ЛНА) Халифы Хафтара заявила о захвате в плен португальского летчика, 7 мая передает агентство Associated Press.

Согласно распространенной видеозаписи, самолет, за штурвалом которого находился 29-летний наемник из Португалии, был сбит ЛНА в небе над Триполи.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала апреля ЛНА осадила столицу Ливии, власть в которой пока принадлежит «международно признанному» правительству Файеза Серраджа.

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