Вторник, 7 Мая 2019 года
20:16:33 МСК

Армия Хафтара захватила в плен лётчика из Португалии

Политика

Самолет, за штурвалом которого находился 29-летний наемник из Португалии, был сбит в небе над Триполи

Триполи, 7 мая 2019, 20:09 — REGNUM  «Ливийская национальная армия» (ЛНА) Халифы Хафтара заявила о захвате в плен португальского летчика, 7 мая передает агентство Associated Press.

Согласно распространенной видеозаписи, самолет, за штурвалом которого находился 29-летний наемник из Португалии, был сбит ЛНА в небе над Триполи.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала апреля ЛНА осадила столицу Ливии, власть в которой пока принадлежит «международно признанному» правительству Файеза Серраджа.

Читайте также: Армия Хафтара уничтожила штаб правительства национального согласия Ливии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война в Ливии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить