Китай и Япония продолжают морские консультации

Пекин, , 19:32 — REGNUM В японском городе Отару в ближайшие дни пройдет 11-й раунд китайско-японских консультаций высокого уровня по морским делам, сообщает 7 мая Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, сделанное на ведомственном брифинге в Пекине.

В консультациях примут участие высокопоставленные представители МИД и министерств обороны двух стран, а также ведомств, отвечающих за морское управление. Целью является укрепление взаимного понимания и доверия, которое осуществляется Пекином и Токио с 2012 года, когда был запущен механизм консультаций.

Отметим, что предыдущий, 10-й раунд проходил в китайской приморской провинции Чжэцзян в декабре 2018 года.