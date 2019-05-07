Вторник, 7 Мая 2019 года
20:07:24 МСК

Китай и Япония продолжают морские консультации

Политика

Соответствующий механизм двустороннего обмена действует с 2012 года

Китай и Япония продолжают морские консультации
Пекин

Пекин, 7 мая 2019, 19:32 — REGNUM  В японском городе Отару в ближайшие дни пройдет 11-й раунд китайско-японских консультаций высокого уровня по морским делам, сообщает 7 мая Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, сделанное на ведомственном брифинге в Пекине.

В консультациях примут участие высокопоставленные представители МИД и министерств обороны двух стран, а также ведомств, отвечающих за морское управление. Целью является укрепление взаимного понимания и доверия, которое осуществляется Пекином и Токио с 2012 года, когда был запущен механизм консультаций.

Отметим, что предыдущий, 10-й раунд проходил в китайской приморской провинции Чжэцзян в декабре 2018 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-японские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить