В МИД России отреагировали на продление ареста Кириллу Вышинскому

Москва, , 19:07 — REGNUM Официальный преставитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение суда в Киеве о продлении ареста главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Это вам не батл на стадионе, это настоящая демократия в действии», — написала представитель МИД на своей странице в Facebook.

Ранее сегодня Подольский районный суд Киева продлил арест обвиняемого в государственной измене Кирилла Вышинского ещё на два месяца — до 22 июля 2019 года.

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