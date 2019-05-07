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В МИД России отреагировали на продление ареста Кириллу Вышинскому

Политика

Руководитель РИА Новости Украина оставлен под стражей ещё на два месяца

В МИД России отреагировали на продление ареста Кириллу Вышинскому
Иллюстрация: Ombudsmanrf.org
Омбудсмен Татьяна Москалькова и Кирилл Вышинский

Москва, 7 мая 2019, 19:07 — REGNUM  Официальный преставитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение суда в Киеве о продлении ареста главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Это вам не батл на стадионе, это настоящая демократия в действии», — написала представитель МИД на своей странице в Facebook.

Ранее сегодня Подольский районный суд Киева продлил арест обвиняемого в государственной измене Кирилла Вышинского ещё на два месяца — до 22 июля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд в Киеве продлил арест Кириллу Вышинскому

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Дело главы РИА «Новости» Украины Кирилла Вышинского
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