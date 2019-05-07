Суд в Киеве продлил арест Кириллу Вышинскому

Киев, , 19:02 — REGNUM Подольский районный суд Киева на заседании 7 мая принял решение о продлении ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского ещё на два месяца — до 22 июля 2019 года.

Адвокаты обвиняемого ходатайствовали об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест с ношением электронного браслета, однако ходатайство было отклонено судьёй.

Напомним, главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был арестован в Киеве в мае 2018 года. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы по обвинениям в поддержке республик Донбасса и государственной измене. Сам Вышинский себя виновным не признаёт, заявляя, что преследуем за профессиональную деятельность.

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