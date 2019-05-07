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Суд в Киеве продлил арест Кириллу Вышинскому

Политика

Защита ходатайствовала об изменении журналисту меры пресечения на домашний арест

Киев, 7 мая 2019, 19:02 — REGNUM  Подольский районный суд Киева на заседании 7 мая принял решение о продлении ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского ещё на два месяца — до 22 июля 2019 года.

Адвокаты обвиняемого ходатайствовали об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест с ношением электронного браслета, однако ходатайство было отклонено судьёй.

Напомним, главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был арестован в Киеве в мае 2018 года. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы по обвинениям в поддержке республик Донбасса и государственной измене. Сам Вышинский себя виновным не признаёт, заявляя, что преследуем за профессиональную деятельность.

Читайте развитие сюжета: В МИД России отреагировали на продление ареста Кириллу Вышинскому

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Дело главы РИА «Новости» Украины Кирилла Вышинского
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