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В Госдуме подсказали Климкину ответ на «бандитизм» России

Политика

И напомнили некоторые факты

Москва, 7 мая 2019, 18:37 — REGNUM  В Госдуме осудили оценку министра иностранных дел Украины Павла Климкина выдачи паспортов граждан РФ жителям ДНР и ЛНР, передает корреспондент ИА REGNUM 7 мая.

«Иначе как агонией представителя уходящей команды Порошенко это не назовешь», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Россия принимает решение об упрощенном предоставлении гражданства жителям ДНР и ЛНР исключительно из гуманитарных соображений и исходя из сегодняшней крайне тяжелой ситуации на юго-востоке Украины, указал парламентарий.

«И здесь самым «системным и асимметричным» ответом со стороны Киева стало бы выполнение Минских соглашений, их политической части, в первую очередь. Тогда бы и не было бы никаких очередей за российскими паспортами», — рассуждает он.

«А насчет бандитизма — паспортного или реального… 2 мая исполнилось 5 лет «Одесской Хатыни». Никто из виновных в трагедии в Доме профсоюзов до сих пор реально не понес ответственности, на скамье подсудимых — одни ее жертвы», — напомнил депутат.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощенное предоставление гражданства РФ жителям Донбасса является «бандитизмом».

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