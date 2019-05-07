Вторник, 7 Мая 2019 года
18:35:01 МСК

Иран считает отправку авианосца США «психической атакой»

Политика

«Заявление Болтона — неуклюжее использование ситуации для психологической войны»

Тегеран, 7 мая 2019, 18:28 — REGNUM  Иранские власти уверены, что отправка авианосца и бомбардировщиков США в сторону Ирана является «психической атакой», 7 мая передает агентство Reuters.

«Заявление Болтона — неуклюжее использование ситуации… для психологической войны», — заявил пресс-секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави.

Согласно заявлениям военных Ирана, прозвучавших в иранских СМИ, маневры авианосца Авраам Линкольн являются регулярными и планировались заранее.

Читайте также: США направляют авианосец и бомбардировщики к Ирану

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить