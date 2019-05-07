Иран считает отправку авианосца США «психической атакой»

Тегеран, , 18:28 — REGNUM Иранские власти уверены, что отправка авианосца и бомбардировщиков США в сторону Ирана является «психической атакой», 7 мая передает агентство Reuters.

«Заявление Болтона — неуклюжее использование ситуации… для психологической войны», — заявил пресс-секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави.

Согласно заявлениям военных Ирана, прозвучавших в иранских СМИ, маневры авианосца Авраам Линкольн являются регулярными и планировались заранее.

Читайте также: США направляют авианосец и бомбардировщики к Ирану