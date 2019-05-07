Назначен новый министр культуры Северной Осетии

Владикавказ, , 18:08 — REGNUM В Северной Осетии назначен новый министр культуры. Им стал Эльбрус Кубалов. Указ о его назначении подписал 7 мая глава республики Вячеслав Битаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, Кубалов занимал должность временно исполняющего обязанности министра культуры республики с ноября 2018 года. Он сменил на этом посту Руслана Мильдзихова. До этого Кубалов с 2016 года работал заместителем министра.

Об Эльбрусе Кубалове известно, что он уроженец города Беслан. Ему 54 года. Он окончил отделение хореографического искусства Орджоникидзевского училища искусств, Московский государственный институт культуры. Более 20 лет проработал артистом балета Государственного ансамбля танца «Алан». Руководил танцевальным ансамблем «Терек», ансамблем танца «Арт». Был хореографом Государственного театра «Арвайдан», балетмейстером-педагогом Государственного академического ансамбля танца «Алан».

Работал преподавателем хореографии Республиканского колледжа культуры, преподавателем отделения хореографического искусства Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева.

Эльбрус Кубалов — заслуженный артист РФ, народный артист РСО-Алания, народный артист КБР. Награжден медалью «Во славу Осетии».