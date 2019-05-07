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ВКС РФ наносят мощные удары по Идлибу

Политика

Российская авиация поддерживает долгожданное наступление сирийской армии в районе Идлибской демилитаризованной зоны

Дамаск, 7 мая 2019, 17:50 — REGNUM  После 21 часа по местному времени 6 мая российские ВКС нанесли массированные удары по западной части сирийской провинции Идлиб, по районам, находящимся под контролем боевиков у границы с Турцией. Речь идет о районах Джиср-эш-Шугур и Джебель Аз-Завия.

В результате нанесения 25 ударов с воздуха уничтожено несколько объектов джихадистов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее союзников.

Затем удары с воздуха были нанесены по Южному Идлибу, Западному Алеппо и Северной Хаме. Это были ответные действия на обстрелы джихадистами районов, находящихся под контролем сирийского правительства.

После ударов российских ВКС группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) целенаправленно в течение ночи обстреливала гражданскую инфраструктуру города Алеппо и жилые дома.

Долгожданное наступление Сирийской арабской армии в районе Идлибской демилитаризованной зоны началось утром 6 мая. В ходе данного наступления для нанесения ударов по джихадистам сирийские военные используют в том числе и новую ракетную систему Golan-1000. Пусковая установка создана на базе танка Т-72. В системе используются сверхмощные ракеты калибра 500 мм и весом в полтонны.

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Война в Сирии
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