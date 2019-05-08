Свердловские депутаты поддержали смягчение антикоррупционных мер

Екатеринбург, , 05:44 — REGNUM Члены совета свердловского заксобрания поддержали федеральные законопроекты, смягчающие антикоррупционное законодательство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В законопроектах предусмотрено снижение требований к заполнению муниципальными и сельскими депутатами деклараций о доходах и смягчение ответственности за неправильно поданную ведомость. Сейчас ошибка в декларации может стать для парламентария роковой — избраннику грозит прекращение его полномочий. Поэтому предложено внедрить альтернативные меры ответственности, в рамках которых бы полномочия бы оставались при депутате.

Также предлагается упростить декларирование для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе. Они смогут предоставлять декларации только в случае, если за отчётный год они совершили сделки на сумму, которая бы превысила общий доход самого парламентария и его семьи за три года до отчётного периода.

Совет Государственной думы направил законопроекты в регионы. Совет законодательного собрания единогласно поддержал готовящиеся изменения. Теперь их рассмотрят на очередном заседании заксобрания, которое состоится 21 мая.

Ранее подобные меры поддержал полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов. По мнению чиновника, нынешние строгие меры в отношении провинившихся из-за ошибок в декларации депутатов — это «перебор». В 2019 году у ряда депутатов в Свердловской области прекратились полномочия по указанным причинам — в думах Асбеста и и Горноуральского округа.

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