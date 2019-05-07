Киев заинтересован в смене минского формата на «Будапешт+» — эксперт

Киев, , 17:43 — REGNUM На Украине многие политические силы считают, что переговоры по Донбассу нужно переводить в формат «Будапешт+», поскольку минский формат уже не работает. Об этом 7 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов бывший спикер генштаба вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

«Минские соглашения вообще не работают. Более года нет никаких подвижек в вопросе обмена пленными. Все перемирия нарушаются сразу же после того как под документами были поставлены подписи… Много политических сил склоняются к мнению, что нужен именно формат «Будапешт+», — рассказал Селезнев.

Он считает, что сегодня Украина все еще нуждается в военной помощи западных союзников.

«Никогда военной помощи не бываем много. Годы стагнации, связанные с хроническим недофинансированием ВСУ, привели к тому кричащему положению дел в вооруженных силах, которое мы увидели в конце февраля 2014 года», — добавил Селезнев.

По его словам, после отставки с поста командующего Операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев продолжит службу в штатной должности заместителя начальника генерального штаба ВСУ.

«После отпуска он вернется в Киев и будет дальше проходить службу на соответствующей должности. Он никуда от общества не прячется: ни на Мальдивы, ни в какой-либо другой регион мира… Чтобы доказать те или иные вещи с законностью и правопорядком, есть целый ряд государственных институций, которые занимаются этими вопросами. Именно к ним мы должны апеллировать, если есть ведомости о каких-то противоправных действиях», — пояснил Селезнев, комментируя возможную причастность Наева к контрабандным схемам поставки товаров на Донбасс.

Как сообщалось, 6 мая президент Петр Порошенко отстранил генерал-лейтенанта Сергея Наева от командования ООС на Донбассе. Вместо него командование ООС возглавил генерал Александр Сирский. В штабе Зеленского положительно оценили смену командования ООС.