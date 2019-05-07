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Турецкий Красный Полумесяц оказал гуманитарную помощь Йемену

Политика

Миллионы граждан сталкиваются с угрозой голода

Анкара, 7 мая 2019, 17:54 — REGNUM  Турецкий Красный Полумесяц в честь священного для мусульман праздника Рамадана раздал беженцем йеменской провинции Аден продовольствие, сообщает 7 мая Anadolu Ajansi.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

В результате длительного конфликта страна оказалась на грани гуманитарной катастрофы, по данным ООН порядка 14 млн жителей страны сталкиваются с угрозой голода. Целые анклавы в государстве находятся под контролем террористов.

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