Турецкий Красный Полумесяц оказал гуманитарную помощь Йемену

Анкара, , 17:54 — REGNUM Турецкий Красный Полумесяц в честь священного для мусульман праздника Рамадана раздал беженцем йеменской провинции Аден продовольствие, сообщает 7 мая Anadolu Ajansi.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

В результате длительного конфликта страна оказалась на грани гуманитарной катастрофы, по данным ООН порядка 14 млн жителей страны сталкиваются с угрозой голода. Целые анклавы в государстве находятся под контролем террористов.

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