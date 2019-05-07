Москва, , 17:30 — REGNUM

В Санкт-Петербурге официально запущен проект «Единой карты петербуржца» (ЕКП). Об этом объявил во вторник, 7 мая вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пластиковая карта может быть использована как платежный инструмент, электронный проездной, накопитель для скидок и бонусов в зависимости от статуса владельца. В будущем, как заметил Елин, предполагается дополнить ее и другими сервисами.

«Это поддержка жителей города. Мы им даем инструмент в виде карты для получения единого пакета услуг, который включает в себя платежные, социальные, транспортные и целый ряд других», — сказал Евгений Елин.

Карта работает на базе национальной платежной системы «МИР», проект реализуют на основе государственно-частного партнерства с банками ВТБ, «Санкт-Петербург» и Сбербанком. Заявление на бесплатный выпуск карты можно написать в большинстве отделений этих кредитных организаций. Помимо заложенных в карту услуг, банки-эмитенты предоставят держателям безвозмездный мобильный банкинг, открытие, обслуживание и закрытие счета карты и круглосуточную информационную поддержку. Таким образом, ЕКП представляет собой привычную банковскую карту с набором дополнительных приложений.

Как сообщил глава комитета по экономической политике Санкт-Петербурга Валерий Москаленко, более 1300 карт уже работали в тестовом режиме с марта 2019 года. В частности, они испытывали транспортное приложение.

«Все тесты пройдены успешно по транспортному приложению, карта работает и записывает любые виды проездных билетов — на наземный, электрический транспорт, пригородные электрички и метро», — заявил Валерий Москаленко.

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Глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что «временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов становится своеобразным «питерским Сергеем Собяниным».

«Особо много говорить о том, что проект «Единой карты петербуржца» полезен не имеет смысла. Конечно, он полезен, как любые проекты, которые способствуют цифровизации и сокращает барьеры между гражданином и административными структурами. А проект ЕКП ведет именно к снижению бюрократических барьеров», — подчеркнул политолог.

«Что же касается политического аспекта этого проекта, стоит отметить важное обстоятельство. Дело в том, что Александр Беглов становится своеобразным «питерским Собяниным». Он собирается строить в Санкт-Петербурге Арт-парк с театрально-выставочной зоной на месте исторической территории Мытнинской набережной (Тучкова Буяна) — аналог московского Зарядья. Он очень внимательно прислушивается к мнениям горожан, и работает над тем, чтобы город сделать максимально удобным для жителей. Несмотря на то, что Санкт-Петербург сам по себе достаточно строгий, даже суровый город, Александр Беглов — это следует из многих его действий — пошел по пути создания максимально комфортной городской среды. И поступает в этих решениях и этих действия достаточно последовательно», — рассказал глава Федеральной экспертной сети «Клуб регионов».

«Если он и дальше будет также последователен, Санкт-Петербург ждут несколько очень интересных лет, и потом будут говорить, что «город расцвел при Александре Беглове», — завершил свой комментарий Сергей Старовойтов.