Киев, Украина, , 17:29 — REGNUM

Директор Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко призвал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского «отменить сразу все санкции» в отношении России. Соответствующее заявление Охрименко сделал 7 мая в эфире одного из украинских телеканалов.

«Президент Украины может инициировать принятие постановления об отмене всех торговых санкций, отменить все санкции на таможне… Не хотите публично, отмените тихо, как Грузия, без пиара», — рассказал Охрименко.

Он считает, что в результате санкционной политики именно экономика Украины несет наибольше потери.

«Если посчитать, кто больше потеряет? К сожалению, больше потеряет экономика Украины… Мы ограничили поставки стеклотары, а Россия ограничила импорт того, что для нас важно — нефтепродуктов. Я не знаю, как наши будут выкручиваться с коксом, потому что собственного кокса нам не хватает», — добавил Охрименко, комментируя российские санкции в отношении Украины.

При этом он считает, что президент Пётр Порошенко совершил провокацию против будущего президента Владимира Зеленского, ужесточив санкции против России в марте 2019 года.

«Это провокация, которая была связана с тем, что Пётр Алексеевич проиграл выборы. Это было сделано умышленно. Господин Гройсман понимал, что они принимают абсолютно глупое и провокационное решение. Они понимали, что Россия ответит. А Россия ввела ограничения на поставки топлива, что действительно является проблемой для Украины. С 1 июня у нас возникнет дефицит топлива… Провокация заключалась в том, чтобы создать проблемы новому президенту. Все понимали, что никакой необходимости в этих санкциях не было. Мы никак не можем навредить своими санкциями экономике России. Все знали, что, вводя санкции, будут более болезненные контрсанкции», — подытожил Охрименко.

Напомним, в марте 2019 года президент Украины Пётр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о дополнительных персональных санкциях против России. Под санкции попали 294 юридических и 848 физических лиц, в частности, те, кто: участвовал в процессе строительства моста через Керченский пролив; причастен к «вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров»; «демонстративно нарушали украинское законодательство», которое касается посещения территории Крымского полуострова; распространяли издательскую «продукцию антиукраинского содержания».

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны G7 и Евросоюза ввести санкции в отношении России за упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса.