Каир, Египет, , 17:19 — REGNUM

Кассационный суд Египта оставил в силе смертные приговоры 13 исламистам, осужденным за теракты в Каире, 7 мая передает агентство Associated Press.

Обвиняемые признаны виновными в совершении терактов против полицейских и гражданских лиц в декабре и январе 2014 года.

Также суд подтвердил пожизненные тюремные заключения для 17 человек и крупные сроки заключения для ещё девяти осужденных.

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