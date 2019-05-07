На Украине ждут отставки посла США Мари Йованович

Киев, , 17:14 — REGNUM Отзыв посла США на Украине Мари Йованович позволит Киеву начать переговоры с Москвой. Об этом 7 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов экономист, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Это даст возможность нашему новому президенту, его представителям начать переговоры с представителями России. Не знаю, будут ли переговоры с ДНР и ЛНР? Возможно, будут через посредников… На сегодняшний день Украина не интересна США», — сказал Охрименко.

По его словам, двусторонние российско-украинские переговоры могут начаться с уровня замминистров экономики и энергетики.

«Сейчас переговоры могут начать только заместители министров энергетики или экономики. После этого могут быть министры, а после этого главы правительств, а уже после этого могут встретиться президенты… О чём они будут говорить, если их не подготовить? На сегодня есть масса экономических проблем, начиная с газа», — напомнил Охрименко.

Он также прогнозирует, что Киев начнет переговоры с ЕС относительно изменения положений соглашения об ассоциации с ЕС после отставки Йованович.

«Также будут переговоры с нашими европейскими партнерами относительно того, что дальше делать с соглашением об ассоциации, соглашением о транзите газа, о котором все тихо забыли? Это даст нам возможность более свободно говорить, без оглядки», — считает Охрименко.

Как сообщалось, ранее Укринформ проинформировал, что Чрезвычайный и Полномочный Посол США на Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу. Посол отбыла в Вашингтон для консультаций. Государственный департамент США сообщил, что замена Йованович на посту посла США является плановой и осуществляется в связи с завершением ее трехлетней каденции.

Напомним, в апреле Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы как можно быстрее прекратить огонь в Донбассе.