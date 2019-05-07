В Душанбе 9 мая пройдет парад Победы

Душанбе, , 17:10 — REGNUM В Душанбе в парке Победы 9 мая пройдет военный парад в честь 74 годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.

Как сообщает пресс-центр минобороны Таджикистана, в параде примет участие президент Таджикистана, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил страны Эмомали Рахмон.

Перед началом парада, в котором примут участие около 2,7 тыс. военнослужащих вооруженных сил Таджикистана и 201-й российской военной базы, пройдет церемония возложения венков к Вечному огню.

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Также, по данным совета ветеранов войны и труда Таджикистана, в параде в честь Дня Победы примут участие 20 ветеранов Великой Отечественной войны и работников тыла.

Кроме того, стало известно, что таджикистанские власти впервые за последние годы официально одобрили проведение акции «Бессмертный полк» в Душанбе.

Напомним, что трое ветеранов Великой Отечественной войны из Таджикистана: Рахимбой Рахматов, Абдухаким Абдусаминов и председатель республиканского Комитета ветеранов войны и труда Рахматулло Кудратов примут участие в параде Победы в Москве и Санкт-Петербурге 9 мая.