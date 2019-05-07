Депутат Рады призывает США присоединиться к «нормандскому формату»

Киев, , 17:09 — REGNUM Украина должна требовать, чтобы США и Великобритания присоединились к «нормандскому формату» переговоров по вопросу Донбасса. Об этом 7 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат Верховной рады Виктор Кривенко.

«О «нормандском формате» говорят как об антитезисе Минским соглашениям… Говорят, что нас спасет «нормандский формат» или возврат к Будапештскому меморандуму. Нужно требовать созыв встречи в «нормандском формате», привлечение туда США и Великобритании. Нужно, чтобы наконец-то заработало министерство информационной политики. Нужно достучаться к каждой европейской и американской душе, что вы нас предали. Вы забрали у нас оружие, из-за этого мы стали безоружными… Мы должны к ним достучаться», — призвал Кривенко.

В то же время он считает, что генпрокурор Юрий Луценко ведет себя недостойно, отказываясь уходить в отставку с приходом нового президента Владимира Зеленского.

«Народ Украины еще в марте прошлого года, в день гибели Черновола, вышел на ул. Банковая с требованием отправить в отставку Луценко. К нему много претензий: и по Смеле, и по Одессе. Сейчас он вцепился в кресло генерального прокурора… Нужно же иметь какое-то достоинство. Говорил сначала одно, а теперь не видит моральных оснований для отставки», — добавил Кривенко.

Как сообщалось, 6 мая глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что дата встреч в «нормандском формате» не определена ни на уровне лидеров государств, ни на уровне министров иностранных дел.

Напомним, ранее генпрокурор Украины Луценко заявил, что не видит оснований для своей отставки в связи с приходом нового президента. «Сейчас нет ни юридических, ни моральных оснований идти в отставку», — сказал Луценко 7 мая.