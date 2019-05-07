Туркмения и Узбекистан договорились о демаркации некоторых участков границы

Ашхабад, , 17:09 — REGNUM В узбекском городе Ургенч состоялся очередной этап переговоров представителей властей Туркмении и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации туркменско-узбекской границы, пишет пресс-служба МИД Узбекистана.

Стороны рассмотрели результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на совместных рубежах и подвели предварительный подсчет баланса земель, а также подготовили проект прохождения демаркационной линии на отдельных участках границы.

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Помимо этого, в ходе встречи члены межправительственной спецкомиссии обсудили тему проведения аэрофотосъемки для подготовки демаркационных карт.

По итогам переговоров руководители делегаций Узбекистана Тулкин Абдуллаев и Туркмении Мамед Мамедов подписали соответствующий протокол.

ИА REGNUM напоминает, что протяженность границы между Туркменией и Узбекистаном составляет 1 621 километр. Отметим, что туркменско-узбекская граница была закрыта в течение четырех лет, начиная с 2013 года.